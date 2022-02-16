Вместо "вторжения" – День единения: как украинцы отмечают новый праздник
В мире активно говорили о том, что Россия может начать наступление 16 февраля. Президент Владимир Зеленский решил объявить эту дату Днем единения. Теперь этот праздник будет ежегодным.
Во всех украинских городах развеваются сине-желтые флаги, а по телевидению транслировали телемарафон, который продолжится вечером. Больше о том, как Украина отмечает День единения – читайте в материале 24 канала.
Заметьте Мы выстоим, – военные из зоны ООС поздравили украинцев с Днем единения
Причины возникновения праздника
Последние несколько дней мировое информационное пространство буквально изобиловало прогнозами возможного нападения России на Украину. Вечером 14 февраля президент Владимир Зеленский обратился к украинцам на фоне тревожных новостей.
Глава государства не мог обойти вниманием "прогнозируемую дату" агрессии – 16 февраля. Поэтому этот день был объявлен новым праздником, чтобы продемонстрировать единство украинцев.
Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписал. В этот день мы вывесим флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство,
– подчеркнул тогда президент.
Обращение Владимира Зеленского к украинцам: смотрите видео
Телемарафон UAвместе
Утро Дня единения началось с телемарафона UAвместе. Он длился с 8 до 10 утра. Первым с приветствием выступил глава государства.
С Днем единения, сине-желтые. С Днем единения, Украина. Восток, Запад, Юг, Север – звучит только вместе и сильно,
– подчеркнул Зеленский.
К марафону присоединились:
- глава Верховной Рады Руслан Стефанчук;
- первый заместитель главы парламента Александр Корниенко,
- министр обороны Алексей Резников;
- министр экономики Юлия Свириденко;
- министр внутренних дел Денис Монастырский;
- министр здравоохранения Виктор Ляшко;
- министр по делам ветеранов Юлия Лапутина;
- министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко;
- министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук;
- министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;
Все участники марафона отметили важность единства украинцев и рассказали о мероприятиях, которые сейчас проводят те или иные ведомства. К примеру, Алексей Резников подчеркнул, что разведка возле российских границ работает и за минувшую ночь не зафиксировали никакой подозрительной активности страны-агрессора.
Глава МВД Денис Монастырский рассказал о подготовке правоохранителей к возможным захватам админзданий. По его словам, силовики отработали все необходимые механизмы противодействия преступникам.
Министр экономики Юлия Свириденко анонсировала трехдневное отключение украинских энергосетей от Беларуси и России. Это событие она назвала "тестом на энергетическую независимость страны".
Телемарафон продолжится вечером. Он продлится еще 3 часа – с 19:00 до 22:00.
Поздравление Зеленского с Днем единения: смотрите видео
Главы церквей помолились за мир в Украине
Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций провел молитвенное мероприятие "Обращение ко Всевышнему о защите Украины". Его транслировали вживую во время телемарафона.
На молитву в Софийский собор пришли главы церквей и религиозных организаций. Ожидаемо, что его проигнорировали представители Московского патриархата.
Молитва за защиту Украины: смотрите видео
Поздравление из зоны проведения ООС
Украинские защитники поздравили нас с Днем единения. Командующий Объединенными силами Александр Павлюк подчеркнул, что только благодаря единству украинская армия уже восьмой год сдерживает врага. Он поблагодарил украинцев, которые как в 2014-м, так и сейчас готовы отдать все, чтобы наши ВСУ выстояли.
Мы не только сдерживаем агрессора, но и развиваемся, становимся сильнее. Каждый день мы чувствуем помощь всего украинского народа. Каждый день нас поддерживают, обеспечивают и верят. Спасибо за это, мы выстоим,
– подчеркнул командующий Объединенными силами.
Он добавил, что Вооруженные силы 2022 года кардинально отличаются от ранее существовавших. Сейчас наши бойцы подготовлены, мотивированы, хорошо оснащены.
Флешмоб от Зеленских
Владимир и Елена Зеленские запустили "сине-желтый" флешмоб в соцсетях, к которому всех призывают приобщиться. Вместе президентская чета одевшись в синюю и желтую одежду, образовали государственный флаг.
Президентская чета запустила флешмоб / фото из телеграма Владимира Зеленского
Ко Дню единения присоединились и украинские звезды. Кто и как поддержал праздник, можете прочесть здесь.
Как празднуют в городах
В украинских городах торжественно подняли государственный флаг. В частности, в Киеве флаг подняли возле Верховной Рады. На заседание парламента многие нардепы пришли в вышиванках и с государственными флагами.
Нардепы пришли в вышиванках на заседание парламента / Фото Валентины Полищук
Также в столице на НСК "Олимпийский" развернули 200-метровый флаг. Его держали более 300 человек. Люди исполнили гимн и скандировали: "Слава Украине! Героям Слава!"
Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.
Сохраняем спокойствие и единство, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!
Телемарафон ко Дню единения: смотрите видео