ВМС нанесли ракетный удар "Нептуном" по военному объекту противника в бухте Севастополя

В ночь на 11 июня 2026 года украинские военные нанесли удар ракетой "Нептун" по военному объекту противника. Цель находилась в бухте Стрелецкая города Севастополя в оккупированном Крыму.

Об этом пишут Военно-морские силы ВСУ.

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Каковы последствия удара "Нептуном" по объекту противника в Севастополе?

В ВМС отметили, что в результате удара береговым ракетным комплексом "Нептун" уничтожены места хранения вооружения и военной техники Черноморского флота России.

Последовательное уничтожение военного потенциала противника лишает врага возможностей для проведения наступательных действий на море и затрудняет реализацию его планов,

– подчеркнули защитники.

Военно-морские силы также подчеркнули, что Украина доказала всему миру, что способна разгромить врага на море с помощью современных асимметричных технологий, таких как морские дроны-камикадзе и дальнобойное ракетное вооружение.

Как выглядел удар "Нептуном" по военному объекту россиян в Севастополе / Видео ВМС ВСУ

Напомним, ч,, ночью 11 июня почти по всему Крыму раздавались взрывы. По словам очевидцев, на аннексированный полуостров летели как дроны, так и ракеты.

Телеграм-каналы писали о серии взрывов в Севастополе и его окрестностях. В частности, сообщалось о попаданиях в Козачьей и Комышевой бухтах, а также в бухте Омега.