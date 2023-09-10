Показательно, что мы смогли загнать их в бухту, – ВМС о том, что Россия прячет свои суда
Российские подводные корабли, среди которых ракетоносители, периодически выходят в Черное море. Однако такие корабли России проводят в бухтах больше времени, чем в море.
Россияне держат свои корабли в бухтах, поскольку там для судов более или менее безопасно. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, пишет 24 Канал.
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Оккупанты чувствуют себя более защищенно в бухтах
По его словам, по состоянию на утро 10 сентября российские подводные корабли находились в пунктах базирования, "где они могут чувствовать себя более или менее защищенными".
Это даже показательно, что мы смогли загнать вражеские единицы в бухты, где они сейчас находятся чаще, чем в море,
– сказал Плетенчук.
В то же время, капитан 3 ранга отметил, что вражеские корабли все же продолжают выполнять учебно-боевые задачи, задачи по охране акватории, обороны пунктов постоянной дислокации.
Дмитрий Плетенчук пояснил, что у Черноморского флота России есть несколько типов подлодок. В частности, есть несущие ракеты, а есть те, что нет.
По его словам, такие вражеские суда периодически заступают на дежурство и выходят в море и среди них есть носители ракет. Спикер подчеркнул, что у подводных ракетоносителей обычно общий залп может составлять до 4 ракет.
Атаки на российские суда в Черном море: подробности
- Ночью 4 августа СБУ совместно с ВМС провели операцию, в результате которой надводный дрон поразил русский большой десантный корабль "Оленегорский горняк".
- Дрон нанес удар по кораблю у морского порта в Новороссийске. В результате удара корабль получил серьезные повреждения и россиянам вряд ли удастся его восстановить.
- Также в начале августа в Керченском проливе морской дрон атаковал российский танкер Sig.
- 3 сентября в ВМС сообщили, что в северо-западной части Черного моря уничтожили вражеский катер типа КС-701 "Тунец".