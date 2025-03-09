Есть 3 ключевых вектора: как Украине дальше выстраивать внешнюю политику

На фоне напряженности отношений с США звучат опасения, что дальше делать Украине. Есть как минимум 3 направления, над которыми наше государство сейчас должно работать во внешней политике.

Об этом 24 Каналу рассказал преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы академии Валерий Пекарь. По его словам, стоит помнить, что интересы Украины никого не интересуют, кроме самой Украины. А дальше нужно работать с союзниками и искать новые партнерства.

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Какие 3 направления являются важными для Украины

Как отметил Пекарь, основной фокус во внешней политике Украина сейчас должна делать на Европу. Действия Соединенных Штатов подталкивают европейцев самостоятельно отвечать за свою защиту. Соответственно там уже звучат важные заявления о Европейском оборонном союзе и в целом об усилении обороны.

Конечно, слова – это одно, а действия – это другое. Но Европа движется в правильном направлении. Украине же нужно поддерживать здесь отношения как с ближайшими союзниками, так и с теми, кто немножко "дальше".

Первые наши усилия должны быть направлены на Европу, чтобы поддерживать "коалицию решительных". Это – те, кто всегда поддерживают Украину. Это – скандинавские и балтийские страны. Великобритания, Польша, Чехия, Нидерланды. Также есть крупные страны Европы, которые имеют немного более сложную политику. Но они важны. Это – Германия, Франция, Италия,

– отметил Пекарь.

Второе направление – американское. Нужно и в дальнейшем работать с украинскими "друзьями" в Соединенных Штатах. Это не только демократы. Сюда относятся как консервативные республиканцы, так и представители MAGA, которые адекватно относятся к нашему государству.

Не стоит забывать о сотрудничестве с непартийными специалистами и вообще с различными представителями населения. Университеты – с университетами; религиозные организации – с религиозными организациями, бизнес – с бизнесом и так далее. Это поможет сбалансировать американскую политику.

Третье направление – поиск союзников в других местах. К примеру, та же Турция могла стать неплохим ситуативным союзником.

Несмотря на это, нужно решать и собственные проблемы. Основа устойчивости – именно внутри Украины.

Должны обратить внимание на большое количество управленческих проблем, которые годами не решались. Мы не сделали много домашней работы по повышению качества управления в ВСУ, ВПК, в экономике, госслужбе, в сфере верховенства права и т.д. Это то, что должны сделать сейчас. Также стоит убрать неудачные экономические и политические решения, которые уменьшают сплоченность и устойчивость,

– подчеркнул Пекарь.

Напомним, 11 марта в Саудовской Аравии должны состояться переговоры Украины и США. Уже есть детали, что именно будут обсуждать на этой встрече.