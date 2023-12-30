Путин может многое говорить: почему Россия не получит от Китая всего желаемого

Россия хочет иметь хотя бы одного мощного союзника, ведь с самого начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла свой авторитет на международной арене. Сейчас Владимир Путин делает все возможное и невозможное, чтобы заручиться поддержкой Си Цзиньпина.

Однако главные вопросы Китай обсуждает с США, а Россию использует для удовлетворения своих потребностей. Такое мнение 24 Каналу выразил американский политолог Рамиз Юнус, предположив, какое влияние на Путина оказывает Си Цзиньпин.

Важно Геополитические интриги: как Китай зарабатывает на войне в Украине

Каждый играет свою партию

В течение года Китай не делал ничего лишнего. Пекин не перешагнул красную линию в поддержке России. Это всегда подчеркивала американская разведка. Однако в течение 2023 года изменился климат отношений между Соединенными Штатами и Китаем. Напомним, 15 ноября возле Сан-Франциско состоялась встреча президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина.

Си Цзиньпин понимает разницу между США, Евросоюзом и Россией. Пекин играет свою шахматную партию. Китай имеет свои намерения по отношению к России. В то же время Кремль играет свою партию. Москва хочет быть пригодной для Запада в противовес Китаю и для Китая в противовес Запада,

– отметил Юнус.

По его словам, на протяжении многих лет это так и работало. Если вернуться назад, то на этом Москва сыграла – проспекулировала на Тайване. Тогда Китай повернулся спиной к Советскому Союзу. С тех пор Пекин был антисоветским. США тогда смогли сыграть, поэтому, возможно, и сейчас смогут, но это не процесс одного дня.

Каждая из сторон играет свою игру: китайцы рассчитывают получить некоторые преференции от Москвы. В этой ситуации Россия пытается по максимуму взять в КНР, но Кремль не получает того, что хотел бы и не получит. Ведь Пекин не будет переходить красную линию.

"Китай понимает, что можно получить от России и никто слова не скажет, а чего нельзя делать, потому что тогда у Пекина будут проблемы с США и ЕС. Это игра и я не думаю, что у Путина есть белые фигуры в игре с Китаем, чтобы диктовать свои требования", – добавил американский политолог.

Как Путин убеждает Си в своем "могуществе"

Во время его визита в марте 2023 года российский президент Владимир Путин якобы заверил лидера Китая Си Цзиньпина в том, что война России против Украины может занять пять лет. Такую информацию обнародовали китайские СМИ, ссылаясь на собственные источники. Кроме этого, кремлевский диктатор сказал Си Цзиньпину, что Москва одержит победу в войне.

Это замечание также было предупреждением Си не менять свою пророссийскую позицию,

– пишет издание Nikkei Asia.

Журналисты отметили, что такое заявление Путина могло повлиять на отношения между Москвой и Пекином. В частности, отразилось в командировке китайской миротворческой миссии в Европу и увольнении министра иностранных дел КНР.

Китайское СМИ отметило, что Китай пересмотрел свою стратегию, поскольку затяжная война в Украине существенно повлияет на планы и амбиции Си Цзиньпина во время его третьего срока в должности главы КНР, в частности, на присоединение Тайваня.