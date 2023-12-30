Проте головні питання Китай обговорює із США, а Росію використовує для задоволення власних потреб. Таку думку 24 Каналу висловив американський політолог Раміз Юнус, припустивши, який вплив на Путіна має Сі Цзіньпін.

Важливо Геополітичні інтриги: як Китай заробляє на війні в Україні

Кожен грає свою партію

Протягом року Китай не робив нічого зайвого. Пекін не переступив червону лінію у підтримці Росії. Це завжди підкреслювала американська розвідка. Однак протягом 2023 року змінився клімат відносин між Сполученими Штатами та Китаєм. Нагадаємо, 15 листопада біля Сан-Франциско відбулася зустріч президента США Джо Байдена й лідера КНР Сі Цзіньпіна.

Сі Цзіньпін розуміє різницю між США, Євросоюзом та Росією. Пекін грає свою шахову партію. Китай ​​має свої наміри щодо Росії. Водночас Кремль грає свою партію. Москва хоче бути придатною для Заходу в противагу Китаю й для Китаю напротивагу Заходу,

– зазначив Юнус.

За його словами, впродовж багатьох років це так і працювало. Якщо повернутися назад, то на цьому Москва зіграла – проспекулювала на Тайвані. Тоді Китай повернувся спиною до Радянського Союзу. Відтоді Пекін був антирадянський. США тоді змогли зіграти, тому, можливо, й зараз зможуть, але це не процес одного дня.

Кожна зі сторін грає свою гру: китайці розраховують отримати певні преференції від Москви. У цій ситуації Росія намагається по максимуму взяти у КНР, але Кремль не отримує того, що хотів би, й не отримає. Адже Пекін не буде переходити червону лінію.

"Китай розуміє, що можна отримати від Росії й ніхто слова не скаже, а чого не можна робити, тому що тоді Пекін матиме проблеми з США і ЄС. Це гра і я не думаю, що у Путіна має білі фігури у грі з Китаєм, щоб диктувати свої вимоги", – додав американський політолог.

Як Путін переконує Сі у своїй "могутності"

Під час його візиту у березні 2023 року російський президент Владімір Путін нібито запевнив лідера Китаю Сі Цзіньпіна у тому, що війна Росії проти України може тривати п'ять років. Таку інформацію оприлюднили китайські ЗМІ, посилаючись на власні джерела. Крім цього, кремлівський диктатор сказав Сі Цзіньпіну, що буцімто Москва здобуде перемогу у війні.

Це зауваження також було попередженням для Сі не змінювати свою проросійську позицію,

– пише видання Nikkei Asia.

Журналісти зазначили, що така заява Путіна могла вплинути на відносини між Москвою та Пекіном. Зокрема, відобразилося у відрядженні китайської миротворчої місії в Європу та звільненні міністра закордонних справ КНР.

Китайське ЗМІ зауважило, що Китай переглянув свою стратегію, оскільки затяжна війна в Україні суттєво вплине на плани та амбіції Сі Цзіньпіна під час його третього терміну на посаді очільника КНР, зокрема, на приєднання Тайваню.