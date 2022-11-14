Внезапно исчез свет почти на всех оккупированных территориях Запорожья

Вечером 14 ноября исчез свет почти на всей оккупированной части Запорожской области. В связи с отключением электроэнергии не работает и водоснабжение.

Мэр Мелитополя сообщает об отключениях в Энергодаре, Токмаке, Пологах, Бильмаке и окрестных селах. Также без света часть Мелитопольского района.

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Есть и хорошие новости

В связи с отсутствием электроэнергии в оккупированном Мелитополе нет воды. Однако есть и хорошая новость – в городе "замолкло" пропагандистское телевидение оккупантов.

Обратите внимание! После поражения на Херсонщине россияне перебрасывают своих солдат на другие временно оккупированные территории. Одну часть войск они потащат в Донецком направлении, а другая – останется в Запорожье.

В частности, в Днепрорудное приехало 17 машин с бурятами, а в Мелитополь – очередное пополнение "мобиков". Они начали скупать одежду, еду и алкоголь. Более того, российские военные заселяются в дома людей, выехавших с оккупированных территорий.

Какая ситуация в Запорожье: главное

14 ноября коллаборант Максим Зубарев погиб в результате взрыва авто. Известно, что предатель занимал должность главы оккупационной администрации. Зубарева ликвидировали таким же образом, что и Стремоусова – в кабине автомобиля. В сообщении, которое опубликовали на его странице в фейсбуке, традиционно обвиняют вымышленных "нацистов".

12 ноября Россия в очередной раз обстреляла Запорожье из ракетного комплекса "Искандер-К". В один из районов города попала ракета, в которой было 54 кассетных снаряда, которые не разорвались. Ракета упала в одном из районов города возле домов и не разорвалась. К счастью, в результате ее падения никто не пострадал и не погиб.

13 ноября в Мелитополе раздались очередные взрывы. Город и даже близлежащие деревни вздрогнули от громкого взрыва. Украинские военные били по оккупантам в Мелитополе несколько дней назад. 10 ноября. Местные жители сообщили о 4 взрывах.

Силы сопротивления ВСУ 11 ноября ликвидировали в Мелитополе коллаборанта Андрея Бойко, который был "заместителем министра спорта". Он распространял пропаганду детям.

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