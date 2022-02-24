Внимание, фейк: в сети распространяют информацию об отключении связи и интернета
В сети распространяют информацию о возможных отключениях мобильной связи и интернета – эта информация не соответствует действительности.
Перебои возможны, но это не связано с отключением. Операторы и провайдеры будут предоставлять услуги гражданам.
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Системы оперативно-технического управления коммуникационными сетями переведены на чрезвычайный режим управления,
– говорится в сообщении.
Почему происходят перебои со связью
Провайдеры обращают внимание на то, что могут быть перебои со связью. Это прежде всего связано с тем, что сети перегружены.
Поэтому совершайте телефонные вызовы и обмен сообщениями в пределах необходимости. Если не можете дозвониться – присылайте СМС-сообщения.Важно: особая просьба не распространять передвижение военной техники сил безопасности и обороны Украины. ВСУ и все специальные службы готовились к такому сценарию развития событий – по тревоге подняты все силы страны. Сохраняйте спокойствие, прислушайтесь к рекомендациям местных органов власти и верьте в украинских защитников.
Официальные каналы оперативного распространения информации Госспецсвязи:
- Телеграм – https://t.me/dsszzi_official;
- Фейсбук – Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України;
- Твиттер – https://mobile.twitter.com/dsszzi.
Полный текст публикации:
"Внимание. В сети распространяется информация о возможных отключениях мобильной связи и интернета – эта информация не соответствует действительности.
Операторы и провайдеры будут предоставлять услуги гражданам.
Системы оперативно-технического управления коммуникационными сетями переведены на чрезвычайный режим управления.
Обращаем внимание, что могут быть перебои со связью. Это прежде всего связано с тем, что сети перегружены.
Просим совершать телефонные вызовы и обмен сообщениями в пределах необходимости. Если не можете дозвониться – совершайте обмен СМС-сообщениями.
Всю актуальную информацию о работе сетей будем публиковать на официальных информационных каналах Госспецсвязи в телеграмме, твиттере и фейсбуке".