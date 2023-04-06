Что на самом деле стоит на пути Украины к победе

Я помню, как в первые недели войны был риск попасть под friendly fire. Соцсети были захламлены историями о том, как враг ограбил где-то автосалон (волонтеров или спасателей) и теперь передвигается на трофейных машинах конкретной марки и цвета. Какие-то сорвиголовы могли воспринять это как толчок к действию – и в результате случалась беда. Год спустя кое-что похожее происходит уже в тылу.

Внутренний водораздел

Наша страна обожжена войной. Война скапливает в людях стресс. Стресс ищет выход. Причем чем дальше от фронта, тем сильнее иногда фрустрация.

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У большого количества людей в тылу уже второй год живет внутри ощущение, что делают недостаточно. В ситуации, когда до реального врага нельзя дотянуться, возникает соблазн бороться с теми, к кому можно. Из этого чернозема способны прорастать самые разные метастазы.

Украина всегда отличалась умением упорно спорить по разным поводам. Просто теперь чужую позицию можно объявить враждебной ИПСО, а ее носителя – агентом влияния. Возникает соблазн назначить себя дежурным по стране – чтобы в соцсетях бороться с дурью и ересью. Роль жупела может быть переходной. Но если кто-то решит примерить на себя мантию инквизитора, то под свои знамена он гарантированно соберет людей с факелами.

Можно обвинить украинцев из восточных регионов в том, что война началась из-за них. Можно объявить крестовый поход против бизнеса и потребовать, чтобы он отдавал свои товары армии бесплатно. Можно играть в социализм и ставить знак равенства между коррупционерами и богачами.

На роль внутреннего водораздела можно назначить что угодно: адрес регистрации, язык повседневного общения, использование заглавных букв в названии страны-агрессора. Любое высказывание можно упрекнуть в никчемности. Любой эмоции – легкомыслие. "Все, что вы скажете, будет использовано против вас".

Побеждает тот, кто громче кричит

Порой кажется, что многие люди начали воспринимать идентичность как право обижаться от имени большинства. В этот момент общество становится очень уязвимым. Потому что в атмосфере охоты на ведьм общественные интересы могут легко подменяться личными. Вы можете считать, что участвуете в войне за общее дело, а на самом деле сражаетесь за чей-то интерес.

Солидарность – огромная сила, но, как и любая сила, ее результат зависит от вектора применения. Заряженная эмоциями страна может собрать деньги на лечение бойца и дроны для передка. А может разогнать фейковый скрин, разрушить жизнь или остановить реформу.

Правило футбольного стадиона доказывает, как легко превратить людей в толпу. Только вместо дискуссии начинаются дебаты, каждый, кто выходит на них, борется не за истину, а за то, чтобы не проиграть. Более того, когда общество превращается в стихию – спорить с которой себе дороже – многие решают промолчать. В конце концов побеждает не говорящий правду, а говорящий громче.

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"O sancta simplicitas" – святая простота. Считается, что приговоренный к сожжению Ян Гус произнес эти слова, когда увидел, как религиозная бабусенция бросила в его костер охапку хвороста, которую она принесла с собой. Спорить с соцсетями – все равно что сечь море розгами. Общество это стихия и призывать его к сдержанности – дело бесполезное. Но тем более требований к тем, кому выпала роль гейткипера в новых информационных реалиях. Речь идет о средствах массовой информации и лидерах общественного мнения.

Всегда есть соблазн решить, что ругательства не пахнут. Что кликбейт важнее сдержанности. Что Vox Populi это и есть тот же Vox Dei, а потому резонанс оправдывает средства. Но качаться на общественном мнении – все равно, что ездить верхом на тигре. В какой-то момент он тебя стряхнет и придется познакомиться с его зубами.

По идее ЛОМы и стейкхолдеры должны это учитывать, когда выступают публично. Но кто-то охотится на популярность; кого-то ослепляет убежденность в собственной правоте; кому-то кажется, что промежуточная личная победа важнее общей финальной. Вот только популярность взгляда отнюдь не гарантирует его правильность.

Мы по одну сторону баррикад

Иногда страна впадает в кому – и тогда эмоции нужны ей как удар дефибриллятора. Но в нашем случае все наоборот. Четыре года назад ажиотаж президентской гонки менялся на ажиотаж парламентской. Потом пришла пандемия. Затем за пандемией произошло полномасштабное вторжение. Мы живем в урагане страстей потрясающе долго – и нам не повредили бы сдержанность и рациональность. Те, кто сегодня и дальше торгуют эмоциями, прикрывая это "общественным интересом", похожи на мародеров.

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Мы можем победить только в том случае, если наши внутренние противоречия будут меньше, чем наши отличия от врага. Мы сможем не проиграть только при условии, что наши внутренние заборы не станут выше крепостной стены по периметру страны.

Мы можем не соглашаться друг с другом в тысяче нюансов – и все равно быть по одну сторону баррикад. Прежде чем открывать огонь, нужно быть уверенным в том, куда целишься. Меньше всего хочется, чтобы Украина победила себя своими силами.