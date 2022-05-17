Внутренняя пропаганда, – Маляр о намерении Госдумы заблокировать обмен защитников Мариуполя

Заявления, озвучиваемые в Госдуме России о намерении заблокировать обмен военнослужащих полка "Азов", направлены на внутреннюю пропаганду.

Переговоры по обмену продолжаются

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время пресс-конференции в "Медиацентре Украина" 17 мая, сообщает 24 канал.

Внимание Защитники Мариуполя изменили ход войны, – Подоляк

Переговорный процесс по обмену украинских военных и их спасению продолжается.

Относительно Госдумы, это политическое заявление, рассчитанное на внутреннюю пропаганду и внутренние политические процессы в Российской Федерации. С нашей стороны мы можем сказать, что переговорный процесс продолжается, и сама операция по спасению тоже продолжается,

– отметила Маляр.

Какие вбросы распространяет Россия

Спикер госдумы России Володин назвал украинских военных, эвакуированных с мариупольского завода "Азовсталь", "военными преступниками" и заявил, что они не должны подлежать обмену.

Поэтому в Госдуме вроде бы готовят протокольное поручение о "запрете обмена нацистских преступников".

Коротко об эвакуации военных из "Азовстали"

16 мая началась эвакуация украинских военных из заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе.

В тот же день Маляр сообщала, что из "Азовстали" в медучреждение в Новоазовске ("ДНР") эвакуировали 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи.

Когда их состояние улучшится, будет осуществлен обмен на российских военнопленных.

Еще 211 защитников через гуманитарный коридор были эвакуированы в Еленовку. В дальнейшем они должны быть возвращены на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена.

В то же время, на "Азовстале" еще находятся украинские военные и раненые. Меры по их спасению продолжаются.

В Генштабе ВСУ отметили, что благодаря героической обороне защитников Мариуполя в течение 80 дней, враг не сумел перебросить на другие направления около 20 тысяч российских оккупантов.

Защитники полностью выполнили свой приказ. Речь идет об отдельном отряде специального назначения "Азов", 12 бригаде Национальной гвардии Украины, 36 отдельной бригаде морской пехоты, пограничниках, полицейских, добровольцах и территориальной обороне.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что в городе продолжается режим тишины. Его ввели со вчерашнего дня, 16 мая, когда началась операция по эвакуации военных.

Что нужно знать об эвакуации раненых из "Азовстали": смотрите видео