Внутри кремля пошла трещина, путин не знает, что делать, – Галлямов о псевдореспубликах

Марионетки из Донецкой и Луганской областей требуют, чтобы немедленно прошел "референдум". Ведь фактическое признание этих областей россией буквально развяжет ей руки.

В эфире 24 канала российский оппозиционер и политолог Аббас Галлямов прокомментировал, что контрнаступление ВСУ под Харьковом и, как результат, паническое бегство оттуда россиян, – напугал руководство так называемых днр и лнр. Они вдруг сообразили, что перед ними модель их грядущего.

Важно "Северная Корея – здравствуй": у россиян паника из-за поправки о мобилизации в законодательстве

Аббас Галлямов объяснил, что они нервничают, ведь вариантов есть немного. Именно поэтому решили попытаться быстрее стать частью россии и раскрутить этот тезис, что "своих не бросаем".

Проще говоря, они пытаются загнать кремль в ситуацию, когда отступить с "днр" и "лнр" будет невозможно. Они поняли, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих,

– сообщил Аббас Галлямов.

"Если до сих пор они выполняли все установки кремля, то здесь они пошли в разрез с этой установкой, потому что буквально несколько дней назад кремлевские источники убеждали СМИ, что "референдумы" перенесены", – напомнил эксперт.

Он отметил, что турчак, являющийся генсеком "единой россии", уже заявлял о том, что "референдумы" наверняка пройдут 4 ноября. Однако после этого получил от кириенко подзатыльников. Все потому, что объявил дату, хотя на самом деле в ближайшее время "референдум" не планировался.

То есть только-только кремль обозначил свою позицию, как буквально через несколько дней "днр" и "лнр" вдруг ставят кремль перед фактом. Очевидно, что координация между ними испортилась,

– акцентировал Аббас Галлямов.

"Раньше какая была модель? Делаем то, что скажет кремль, и надеемся, что у нас все будет хорошо. Эта модель не сработала. Кремль хотят запереть в ситуации, где он вынужден будет делать так, как это выгодно "днр", "лнр" , – добавил политолог.

Что говорят российские пропагандисты

По словам Галлямова, симоньян написала, что этот референдум должен якобы укрепить позиции "днр" и "лнр".

"Это говорит о том, что, как минимум, часть кремля с этой идеей согласна. Выглядит так, что там раскол идет по линии громов против кириенко. Громов – это человек, курирующий СМИ, а кириенко – внутреннюю политику. Симоньян – это подопечная громова", – объяснил Аббас Галлямов.

Он добавил, что с одной стороны, подопечные кириенко говорят, что референдум пока не планируется и турчак наказан за то, что он это анонсирует. Как буквально через несколько дней сначала так называемые"днр", "лнр" выступают, а затем подопечная громова симоньян – их поддерживает. Кажется, что внутри кремля трещина по этому вопросу.

Смотрите видео: Галлямов о "референдуме"

Последние новости из Донецкой и Луганской областей