Во Львове вспыхнул пожар, предположительно в районе местного завода
Источник:телеграм Игоря Зинкевича
Во Львове в районе улиц Стрыйская и Научная разгорелся пожар. На место происшествия уже работают спасатели, однако уже известно, что причиной пожара не являлись "прилеты".
Первые детали рассказал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.
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Он подчеркнул, что "прилетов" или взрывов на месте происшествия не было. Однако дым от пожара вздымался высоко в небо.
Научная вся в дыму. Пожар вспыхнул в 10:10,
– сказал он.
Где именно произошел пожар
В сети пишут о пожаре в районе ювелирного завода. Вероятно говорится о заводе "Термоприбор". В ГСЧС отметили, что возгорание произошло на втором этаже в помещении на площади 20 квадратных метров.
"Горят дымовые шашки, угрозы нет", – сказал один из спасателей.24 канал обратился за комментарием к ГСЧС и ожидает больше деталей инцидента. Мы обязательно дополним этот материал со временем.
Пожар во Львове / Фото Varta 1
На Крещатике в Киеве вечером 25 августа вспыхнул пожар. На место инцидента выехали спасатели. Пресс-служба ГСЧС Украины сообщила, что пожар вспыхнул в мусорном контейнере. Огонь удалось оперативно локализовать.
Информации о пострадавших нет. Центральную улицу столицы затянуло дымом. В то же время, местных жителей это не испугало. Они продолжили осматривать выставку сожженной российской техники.
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