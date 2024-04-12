"Еще год и на гонки": во Львове отец посадил за руль 9-летнюю дочь и снял поездку на видео

Львовянин позволил своей несовершеннолетней дочери управлять автомобилем. Теперь мужчиной заинтересовались в полиции.

В сети появилось видео, на котором мужчина с гордостью рассказывает, как 9-летняя дочь везет его домой. Впрочем, самим рассказом он не ограничивается, а собственно снимает саму поездку.

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"Папина дочка"

Как оказалось, инцидент произошел во Львове. Именно там малолетняя водитель самостоятельно ехала по улицам города. Рядом с ней сидел отец.

На кадрах видно, что ни мужчина, ни девочка не пристегнуты ремнями безопасности. Зато нарушитель с гордостью говорит, как гордится своей дочерью, а также дает ей советы, как ехать.

Езжай в своем ряду. Не останавливайся. Все-все-все. Молодец. Выравнивайся, чтобы тебя никто не обгонял. Умничка. Молодец. Папина дочка. Вот так. Еще год и на гонки,

– говорит мужчина.

Журналисты отмечают, что с видео трудно установить марку машины. Впрочем, вероятно, она двигалась по улице Вернадского – в направлении от "Арены Львов" до улицы Стрыйской, неподалеку автовокзала.

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Как отреагировала полиция

Журналисты обратились за комментарием во Львовскую патрульную полицию. Там заявили, что пытаются установить личность "горе-отца", чтобы в дальнейшем привлечь его к административной ответственности.

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