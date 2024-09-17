На Львовщине и Прикарпатье объявили тревогу из-за неизвестных БПЛА

Во Львовской и Ивано-Франковской областях была объявлена ​​воздушная тревога. Причиной стали беспилотники неизвестного типа.

Об этом пишут мониторинговые телеграм-каналы. Впоследствии в Львовской ОВА добавили, что существует угроза ударных беспилотников, передает 24 Канал.

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На Западе воздушная тревога

Во Львовской области в 12:01 внезапно объявили воздушную тревогу. Стоит заметить, что Воздушные силы не сообщали об угрозе и на остальной территории Украины тревогу не объявляли.



Карта тревог по состоянию на 12:03 / Скриншот

Через несколько минут, в 12:04, тревогу объявили и в Ивано-Франковской области. Однако причины тревоги также не сообщали.



Тревога распространяется на Западе / Скриншот

Во Львовской ОВА призвали быть в безопасных местах, а впоследствии добавили, что причиной тревоги является угроза ударных беспилотников.

Однако, какой именно тип – неизвестно. В Воздушных силах пока не комментировали, что стало причиной угрозы. В то же время мониторинговые телеграм-каналы предполагают, что, вероятно, это могут быть "Шахеды", которые шли очень низко. Кроме того, это могут быть БПЛА, изготовленные из пенопласта.

В 12:40 в Воздушных силах сообщили, что до отбоя угрозы – активность БПЛА в областях, где объявлена воздушная тревога. Украинцев призвали не игнорировать сигнал тревоги и быть в укрытиях.

Почти одновременно председатель Львовской ОГА Максим Козицкий добавил, что в области продолжается доразведка.