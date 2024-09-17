Про це пишуть моніторингові телеграм-канали. Згодом у Львівській ОВА додали, що існує загроза ударних безпілотників, передає 24 Канал.

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На Заході повітряна тривога

У Львівській області о 12:01 раптово оголосили повітряну тривогу. Варто зауважити, що Повітряні сили не повідомляли про загрозу й на решті територій України тривогу не оголошували.



Мапа тривог станом на 12:03 / Скриншот

За кілька хвилин, о 12:04, тривогу оголосили й у Івано-Франківській області. Однак причини тривоги також не повідомляли.



Тривога шириться на Заході / Скриншот

У Львівській ОВА закликали бути у безпечних місцях, а згодом додали, що причиною тривоги є загроза ударних безпілотників.

Однак, який саме тип – невідомо. У Повітряних силах наразі не коментували, що стало причиною загрози. Водночас моніторингові телеграм-канали припускають, що, ймовірно, це можуть бути "Шахеди", які йшли дуже низько. Крім того, це можуть бути БпЛА, виготовлені з пінопласту.