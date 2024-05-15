Во Львове и области вводят почасовые отключения света: графики для всех групп

О введении графиков отключений вечером 15 мая сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Он подчеркнул, что сейчас отключения аварийные, так что о них не смогли сообщить заранее. Впрочем, с полуночи 16 мая будут почасовые графики.

К сожалению, украинцы вынуждены быть без света из-за вражеских атак по энергетике. Почасовые графики отключения будут в четверг, 16 мая, по всей Украине. Сейчас в нескольких областях аварийные отключения.

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Во Львовской области нет света вечером 15 мая из-за аварийных отключений

По состоянию на 20:00 15 мая в области ввели аварийные отключения электроэнергии. Отключения аварийные, поэтому заранее предупредить о них, к сожалению, не могли,

– написал Козицкий.

Он призвал потреблять электроэнергию экономно и попросил зарядить устройства, чтобы подготовиться к почасовым отключениям.

Глава ОВА заверил: украинцы прошли такой этап в прошлом году, поэтому пройдут и на этот раз.

Почасовые отключения будут с полуночи 16 мая

"С 00:00 16 мая во Львове и области введут графики почасовых отключений электроэнергии. Это распоряжение НЭК "Укрэнерго", – сказано в сообщении Козицкого.

К таким действиям прибегли, потому что существует дефицит мощности в результате массированных атак оккупантов на энергосистему Украины.

Как узнать, в какой я группе отключений света

Узнать свою группу отключений можно с помощью:

️сайта Львовоблэнерго, раздел "Почему нет света";

️чат-бота Львовоблэнерго в Viber (для бытовых потребителей);

️чат-бота Львовоблэнерго в Telegram (для бытовых потребителей);

️чат-бота Львовоблэнерго Бизнес в Viber (для юридических потребителей);

️чат-бота Львовоблэнерго Бизнес в Telegram (для юридических потребителей).

Графики почасовых отключений во Львовской области / Скриншоты с сайта Львовоблэнерго

Они сформированы в соответствии с Инструкцией о составлении и применении графиков ограничения и аварийного отключения потребителей, а также противоаварийных систем снижения электропотребления, утвержденной приказом Министерства топлива и энергетики Украины от 23 ноября 2006 года №456 с изменениями 2014, 2015 и 2022 годов.

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