Война – не так далеко, как может казаться: мощный ролик, мотивирующий вступать в армию

Львовский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки совместно с Львовским городским советом презентовали второй видеоролик для мотивации вступления в армию.

Основной посыл видео – напомнить обществу о том, что война не так далеко, как это может казаться.

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"Пересказывать содержание не будем, пусть каждый сделает свои выводы. Напомним лишь об исторических параллелях с 1939 годом. Каждый из нас обязан приложить все усилия, чтобы эта история никогда не повторилась", – рассказали создатели видеоролика.

Видео для размышлений

В видео действия разворачиваются в квартире. Сначала в кадре покахують фото украинской семьи, рисунки детей, а потом мужчины, который бреется в ванной. Это российский военный, что становится понятно, когда он начинает говорить по телефону на русском.

Далее он надевает форму, а из окна квартиры видно львовскую Ратушу.

Идея информационной кампании в том, чтобы довести до граждан важность службы в армии. Ведь, в худшем случае – придется воевать в чужом.

"Становись на защиту Украины сегодня!", – добавляют в конце ролика.

Коммуникация с населением важна

Львовский ОТЦК и СП и Львовский городской совет совместно создают коммуникационные продукты для мотивации привлечения к защите страны.

Это не первый информационный проект на тему мобилизации, над которыми работают городской совет Львова и ОТЦК. Весной в городе на тему мобилизации разместили также наружную рекламу на бордах и ситилайтах.

Отмечают, что Львов и в дальнейшем будет продолжать выпускать информационные продукты на тему призыва, в частности призывать посещать новосозданный Центр рекрутинга украинской армии во Львове.

. Это пилотный проект Министерства обороны и Львовской мэрии. Работники центра предоставляют консультации об актуальных вакансиях в ВСУ. Центр рекрутинга украинской армии находится на ул. К. Левицкого, 67.