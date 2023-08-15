Во Львове попадание в жилые дома: происходит эвакуация людей

Во время ракетной атаки на Львов оккупанты попали в жилые дома. Вспыхнул пожар.

В настоящее время идет эвакуация людей. Городской голова обнародовал кадры с последствиями российских обстрелов, пишет 24 Канал.

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На верхних этажах вспыхнул пожар

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Андрей Садовый отметил, что все службы уже работают на месте.

Есть попадание в жилые дома. На верхних этажах – пожар. Эвакуируем людей,

– рассказал мэр.

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Во Львове попадание в жилые дома / Фото с телеграма Садового

Отметим, что впоследствии глава ОВА Максим Козицкий рассказал, что во Львове обломки ракет упали на многоквартирные жилые дома на улицах Патона и Каховской. Было возгорание. Есть разрушение. Людей уже эвакуировали. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

Небольшие возгорания также фиксировались в других частях Львова. Их оперативно потушили.

Кроме того, в одном из гипермаркетов города из-за падения обломков ракеты произошел обвал потолка. Также поступила информация о повреждениях транспортных средств.

Что уже известно о ракетной атаке на Львовщину