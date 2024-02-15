Во Львове прогремели взрывы. Ведь оккупанты запустили по городу по меньшей мере 4 ракеты.

Первый взрыв во Львове прогремел ориентировочно в 6:33. Враги запустили ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95.

Смотрите также В Киеве и области раздаются взрывы: работает ПВО, ракеты маневрируют

Что известно о взрывах во Львове

Львов. Очень громко. Ничего не снимаем. Нигде не выкладываем. Работает ПВО,

– призвал Максим Козицкий ориентировочно в 6:35.

Городской председатель Львова Андрей Садовый сообщил, что по состоянию на 6:35 во Львове снова слышны звуки взрывов.

Угроза до сих пор сохраняется. Будьте как минимум в коридоре!

– призвал чиновник.

По состоянию на 6:37 в городе сохраняется воздушная тревога.

Воздушные силы ВСУ написали ориентировочно в 6:38, что ракеты находятся на Львовщине и Хмельнитчине. Они постоянно меняют курс.

Ориентировочно в 6:42 в городе снова прогремели взрывы.

По состоянию на 6:44 в пределах города снова зафиксировали ракету. Воздушные силы ВСУ призвали людей находиться в укрытиях гражданской защиты.

Уже ориентировочно в 7:10 в городе прозвучал отбой воздушной тревоги.