Во Львове произошло ДТП с участием патрульных: один полицейский в больнице

28 декабря 2023, 11:50
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В среду 27 декабря во Львове произошло ДТП с участием полиции. Одного из правоохранителей госпитализировали в больницу.

Авария с участием патрульных произошла вечером 27 декабря. Об этом 24 Канала сообщили в патрульной полиции.

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Подробности ДТП

Сообщается, что на перекрестке Замарстыновско-Липинского произошло ДТП с участием служебного автомобиля патрульной полиции Skoda Rapid и Audi A6.

Когда на место прибыли медики, они осмотрели всех участников происшествия. Одного полицейского госпитализировали.

Причина ДТП пока неизвестна – ее установят следователи.

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Автор: Анастасія Кушпіт