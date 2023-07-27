Исчезновение гуманитарки на 34 миллиона: во Львовской ОВА прокомментировали скандал

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что информацию о поступлении гуманитарной помощи будут проверять. Если факты похищения будут подтверждены, все причастные будут наказаны.

"Пропавшими" считаются 10 тысяч тактических аптечек IFAK из США. Их приблизительная стоимость – около 34 миллионов гривен.

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Что говорят в ОВА об "исчезновении" гуманитарки

Козицкий подчеркнул, что 10 тысяч аптечек не могли исчезнуть бесследно, поэтому остается открытым вопрос – попадали ли они на территорию Украины. Если факт ввоза гуманитарной помощи подтвердится, то куда они могли деться.

Чтобы узнать все подробности вероятного исчезновения гуманитарной помощи, Львовская ОВА обратилась к правоохранителям. В настоящее время устанавливаются все факты по этому вопросу.

В связи с этим я вчера обратился к руководству Львовской областной прокуратуры и Главного управления Национальной полиции во Львовской области, чтобы правоохранители проверили информацию. Если факты, изложенные журналистами, подтвердятся, то виновные должны быть привлечены к ответственности. Все должны отдавать себе отчет в последствиях своих действий. Особенно в военное время,

– заявил председатель Львовской ОВА.

Журналисты заявили о вероятном похищении гуманитарки