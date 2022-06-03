Во Львове разрешили продажу любого алкоголя

Во Львове сняли ограничения на продажу алкоголя. Теперь приобрести можно не только вино и пиво, но и крепкие спиртные напитки.

Во Львове изменили время продажи алкоголя

Продажа любого алкоголя в заведениях питания и супермаркетах во Львове была разрешена с пятницы, 3 июня, сообщает 24 канал.

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Согласно распоряжению городского головы Львова, изменено и время продажи алкогольных напитков. Запрет на продажу алкоголя в городе будет теперь действовать с 21:00 до 12:00.

В остальные сутки во Львове можно продавать все виды алкоголя в ресторанах, магазинах и супермаркетах.

Алкоголь запрещено продавать военнослужащим

В то же время, в городе продолжает действовать запрет на распитие алкоголя на летних площадках и террасах ресторанов и других заведений.

Также во Львове запрещена продажа алкоголя военнослужащим и работникам правоохранительных органов.

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Что известно о запрете продавать алкоголь во Львове

С 1 марта во Львове, как и в большинстве городов Украины, полностью запретили продажу алкоголя.

Но уже со 2 апреля разрешили продажу пива и сухого вина , но с ограничениями. Приобрести вино или пиво можно было с 12:00 до 20:00.

Российские военные 1 июня обстреляли Львовщину

Поздно вечером 1 июня вооруженные силы России в очередной раз атаковали Львовскую область . Россияне выпустили ракеты по Стрыйскому району. Сообщалось, что кафиры попали в транспортную инфраструктуру .

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Как сообщил председатель Львовской ОВ Максим Козицкий, в результате ракетного удара войск агрессора по железной дороге, к сожалению, 5 человек получили ранения . В то же время, угрозы их жизни нет.

В Укрзализныце рассказали, что из-за обстрела оккупантов были заблокированы 3 поезда . В общей сложности пришлось задержать сразу 15 поездов. В конце концов, все поезда, задерживавшиеся из-за ракетного удара российских войск, продолжили движение .

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