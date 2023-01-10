Во Львове снова проснулись "минеры": что говорят на это в полиции
Около 10:00, 10 января местные СМИ Львовской области сообщили о минировании государственных и торговых заведений в областном центре. Позже в полиции подтвердили, что это правда, однако раскрывать подробности отказались.
Представитель Национальной полиции Львовщины Светлана Добровольская дала комментарий 24 Каналу, в котором констатировала, что сообщения о минировании поступали в полицию. Однако пока неизвестно, о каких именно заминированных заведениях идет речь.
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Важно не внушать панику
Со слов Добровольской можно понять, что информация о минировании повышает эмоциональное напряжение, которое и так существует в обществе. Поэтому разглашать детали об этих сообщениях спикер отказалась.
Поступило сообщение о заминировании нескольких заведений во Львове. Сказать, какие именно заведения, я не только не могу... Это без надобности. Зачем внушать панику? Им это только и нужно,
– сказала спикер.
На уточняющий вопрос, кто эти "они", Добровольская не ответила и отметила, что "думает, что все сами все понимают". Очевидно, речь идет о том, что паника выгодна России – то есть нашему врагу.
Следует сказать, что такие сообщения о минировании не являются какой-либо новизной. Перед началом полномасштабного вторжения в феврале прошлого года массово в СМИ появлялись сообщения о якобы взрывчатке в определенных объектах гражданской инфраструктуры. Это психологически информационные операции, которые проводят русские для того, чтобы поколебать эмоциональное состояние людей и вызвать у них эмоцию страха.
Как не поддаваться ИПСО оккупанта / Картинка 24 Канала
Напомним, в начале этого года – а именно 2 декабря – сообщения о минировании поступили в полицию Тернопольщины и Винницкой области. В течение нескольких часов правоохранители проверяли, заложена ли взрывчатка в помещениях местных вокзалов. Всех людей пришлось эвакуировать на время.