Во Львове в квартире могла взорваться граната: в сети сообщают о жертвах

Во Львове вечером 31 марта прогремел мощный взрыв в жилом доме. Произошло это на улице Замарстыновской, 150. Жители части Шевченковского района жалуются на отключение света.

Предварительно там могла взорваться граната. Как передают местные телеграм-каналы, на место происшествия сразу же прибыли все соответствующие службы.

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Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в телеграмме отметил, что есть пострадавшие:

один человек получил травмы,

еще один – погиб.

Журналисты 24 Канала пытаются связаться с правоохранителями, которые могли бы подтвердить эту информацию. Мы обязательно дополним эту новость, когда получим больше деталей трагедии.

Что происходит на месте происшествия: смотрите видео​

ще одна – загинула.

Журналісти 24 Каналу намагаються зв'язатися з правоохоронцями, які б могли підтвердити цю інформацію. Ми обов'язково доповнимо цю новину, коли отримаємо більше деталей про трагедію.

Що відбувається на місці події: дивіться відео

В сети пишут, что взрыв произошел около 23:10. По состоянию на 00.00 на месте происшествия работают все профильные службы: медики, правоохранители и спасатели.

Жителей дома на Замарстыновской, 150 и соседних просят не выходить на улицу. Откуда в доме могла взяться граната неизвестно, это выясняют полицейские.

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