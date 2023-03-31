Во Львове в квартире могла взорваться граната: в сети сообщают о жертвах
Во Львове вечером 31 марта прогремел мощный взрыв в жилом доме. Произошло это на улице Замарстыновской, 150. Жители части Шевченковского района жалуются на отключение света.
Предварительно там могла взорваться граната. Как передают местные телеграм-каналы, на место происшествия сразу же прибыли все соответствующие службы.
Смотрите также В Запорожье раздался взрыв: жителей города призвали немедленно пройти в укрытие
Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в телеграмме отметил, что есть пострадавшие:
- один человек получил травмы,
- еще один – погиб.
Что происходит на месте происшествия: смотрите видео
- ще одна – загинула.
Що відбувається на місці події: дивіться відео
В сети пишут, что взрыв произошел около 23:10. По состоянию на 00.00 на месте происшествия работают все профильные службы: медики, правоохранители и спасатели.
Жителей дома на Замарстыновской, 150 и соседних просят не выходить на улицу. Откуда в доме могла взяться граната неизвестно, это выясняют полицейские.
Подобные случаи взрывов гранаты
- 2 декабря силовики в Одесской области пытались задержать мужчину, совершившего правонарушение. Во время ареста мужчина взорвал гранату, в результате чего пострадали люди. Местные, проживающие на улице Мясоедовской, сначала не поняли, что произошло, потому что воздушной тревоги не объявляли.
- 23 января в многоэтажке на Львовском шоссе произошел взрыв. По данным СМИ, взрыв прогремел около 11 часов в одной из квартир девятиэтажки на Львовском шоссе. По предварительной информации, взорвалось оружие, предположительно граната. В результате взрыва погиб мужчина. Также от полученных ранений в карете скорой умерла женщина.
- 8 августа в городе Бровары 57-летний местный житель пытался разобрать гранату и в результате произошел мощный взрыв. Сам мужчина чудом не пострадал. В своей квартире мужчина решил разобрать гранату "РГО" (Ручная оборонительная граната – 24 канал). Он дернул за предохранительное кольцо и произошла детонация. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.