Во Львове произошел взрыв в котельне: есть пострадавший
В субботу, 25 марта, в микрорайоне Рясное-1 во Львове произошел взрыв. Известно, что на улице Шевченко в 23:29 взорвался газовый котел.
На месте происшествия работали пожарноспасательные подразделения города. Оператор котельной получил травму руки.
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Детали инцидента
Взрыв на первом этаже кирпичного двухэтажного здания котельни, к счастью, не вызвал пожар.
В результате инцидента поврежден отопительный котел и насос дымоудаления. Кроме того, взрывная волна повредила оконные стекла.
Во Львове взорвался котел / Фото ГСЧС Львова, Игорь Зинкевич
69-летний оператор котельни получил травму руки, однако от госпитализации отказался.
Правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства происшествия.
В Кропивницком взорвался газовый котел: подробности
- 23 марта в Кропивницком во время воздушной тревоги прогремел взрыв. На месте происшествия работали соответствующие службы.
- Руководитель Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что взрыв, который слышали в Кропивницком, произошел из-за взрыва газа в многоэтажке по улице Юрия Коваленко 5, корпус 2.
- О звуках взрыва в ОВА сообщили в 09:37. По данным "Суспильного", он произошел около 09:20. Тревогу в Кировоградской области объявили в 09:08.
- В результате взрыва газа пострадал один человек – владелец квартиры. Он госпитализирован в областную больницу.
- Представитель областного управления службы по чрезвычайным ситуациям Оксана Мачак добавила, что два человека спасены.
- В результате инцидента разрушены балкон, межкомнатные перегородки, повреждены двери соседних квартир. Повреждений опорных конструкций нет.