Во Львове за 15 тысяч гривен продают миску, из которой пил пес Патрон

Львовяне не перестают удивлять своей изобретательностью. В сети появилось необычное объявление – мужчина продает миску, из которой пил пес Патрон.

Стоимость миски продавец оценил в 5 тысяч гривен. При этом он отметил, что за нее можно поторговаться.

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Вырученные средства мужчина обещает отправить в поддержку ВСУ. Он добавил, что продает миску, из которой пил Патрон, по разрешению владельцев. Соответствующее объявление появилось в сети еще 1 июня.

Миска из кафе, в котором был Патрон со своей семьей во Львове, деньги пойдут на поддержку ВСУ,

– написано в объявлении.



Миску Патрона продают за 15 тысяч гривен / Скриншот

Заметим, что звезда соцсетей пес-сапер Патрон 1 июня был с визитом во Львове . Там он встретился с детьми, вынужденно покинувшими свои дома. В этот же день собачку заметили в одном из львовских кафе.

Патрон – звезда спасателей

Песик Патрон – Джек Рассел терьер , известный на всю страну. Ему всего два года он совсем недавно начал сотрудничать с ГСЧС, но быстро стал звездой и талисманом украинских спасателей. Четвероногий помогает зачищать территорию после российских оккупантов.

Известно, что Патрон с пиротехниками обнаружил и уничтожил более 200 взрывоопасных предметов.

Интересные новости о Патроне:

Владелец Патрона Михаил Ильев ведет страницу собачки в социальных сетях. Поэтому у известного четырехлапого песа есть собственные страницы в тексте и инстаграмме.

Персонаж польского мультика Лехослава Маршалека Рекс передал привет героическому Патрону. На странице фонда создателей фильма опубликовали милую иллюстрацию .

Во время визита канадского премьера Джастина Трюдо в Киев президент наградил украинских пиротехников, работающих по стандартам Канады. Среди них в Офисе Президента был и пес Патрон. Трюдо выразил восторг украинским героическим песиком. Тем временем Патрон его облаял. Мы убеждены, что не из зла.

С Патроном уже познакомился телеведущий Дмитрий Комаров и известный тревел-блогер Антон Птушкин .

Популярность Патрона выходит за пределы Украины. На Каннском кинофестивале ему присудили кинопремию "Пальмовый пес".

Как Патрон стал пиротехником: смотрите видео