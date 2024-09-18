Во Львове за ночь зафиксировали 8 поджогов: часть – в центре города

Ночью 18 сентября во Львове зафиксировали несколько поджогов. Отметим, что зафиксировано не менее 8 мест возможных поджогов.

Во Львовском городском совете рассказали детали о ситуации. Там также сообщили подробности о возгорании кинотеатра "Дзвин".

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Во Львове зафиксировано несколько поджогов

Ночью во Львове зафиксировали по меньшей мере 8 мест возможных поджогов,

– говорится в сообщении.

В ЛГС сообщили, что утром 18 сентября произошло возгорание здания кинотеатра "Дзвин" на улице Шептицких. По их данным, площадь возгорания составила около 400 квадратных метров. Также указывается, что в здании горела крыша и само помещение.

Спасателям удалось ликвидировали пожар. К счастью, в результате возгорания пострадавших нет.

Также еще 3 возгорания произошли в Галицком районе. В частности, контейнерная площадка на улице Низкий Замок, электрощитовая на улице Театральной и фасадные декорации на улице Староеврейской.

Кроме этого, было также 2 возгорания на контейнерных площадках на улице Квитки-Основьяненко и одно на улице Бортнянского в Железнодорожном районе.

Еще одно возгорание зафиксировали на улице Яцкова в Шевченковском районе.

Во Львове зафиксировано 8 мест возможных поджогов / Фото ЛГС

Возгорание в кинотеатре "Дзвин" / Фото ГСЧС