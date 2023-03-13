Во Львове оштрафовали медсестру, которая отказалась от командировки в зону боевых действий

Больше года в Украине идет полномасштабная война, а соответственно и мобилизация. По закону женщины могут пойти служить добровольно, однако это не касается медиков. Более того, это не касается отправки на фронт военных медиков.

Именно за отказ отправиться на фронт Лычаковский райсуд Львова оштрафовал военную медсестру. Она имеет звание младшей сержантки и работает в должности операционной медсестры нейрохирургического отделения в одной из воинских частей.

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Отказом ехать на фронт медсестра нарушила много статей

Согласно приговору суда, женщина отказалась выполнить приказ начальника и не поехала в командировку в зону боевых действий еще в ноябре 2022 года. Своим отказом она нарушила целый ряд требований статей:

Конституции Украины,

Закона Украины "Об обороне Украины",

Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе",

Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины,

Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины.

Согласно приговору суда, таким образом женщина совершила уголовное правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 402 Уголовного кодекса Украины "Неповиновение, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке".

Отказ мог обернуться заключением

В ходе досудебного расследования в феврале с прокурором было заключено соглашение о признании виновности. А уже 8 марта 2023 судья Сергей Гирич рассмотрел дело и признал медсестру виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 402 Уголовного кодекса Украины. Обвиняемая медсестра согласилась понести наказание за совершенное ею преступление, с применением положений статьи 69 УКУ "Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом".

В результате судебного заседания за отказ ехать на фронт Лычаковский районный суд Львова оштрафовал женщину на 102 тысяч гривен. Однако следует отметить, что по закону наказание могло быть и более строгим, ведь нарушение статьи 402 карается и лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Женщина еще в течение 30 дней может подать на приговор апелляцию.

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