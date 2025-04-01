Во Львове задержали парня и девушку со взрывчаткой: они – не местные

В понедельник, 31 марта, во Львове на Сыхове задержали молодых людей со взрывчаткой. Выяснилось, что они не являются местными жителями.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Смотрите также Во Львове трамвай отрезал голову мужчине: он сам лег под колеса

Что известно о задержанных во Львове

Так, источники издания в правоохранительных органах сообщили, задержанные парень и девушка в Сиховском районе Львова – совершеннолетние, не местные жители.

Заметим, накануне вечером львовские телеграм-каналы писали о задержании двух подростков со взрывчаткой. На месте, предварительно, работали саперы, движение возле прокуратуры было перекрыто. Парня и девушку подозревают в подготовке теракта. Собеседники 24 Канала подтвердили, что инцидент действительно был, однако указали, что информация о несовершеннолетних является неподтвержденной.

Важно! Оперативную информацию о последних событиях в Украине вы можете найти в телеграме 24 Канала. Присоединяйтесь, чтобы узнавать все новости первыми!

Пока ни СБУ, ни полиция Львовщины эту информацию официально не комментировали.

Заметим, в последнее время участились случаи, когда ФСБ вербует украинских подростков для совершения терактов, используя их как "живые бомбы". Российские спецслужбы пишут подросткам, обещая денежное вознаграждение за изготовление взрывчатки, а когда те прибывают на нужное место – взрывают дистанционно, включая самого агента. При попытке отказаться россияне начинают "прессовать" жертву.