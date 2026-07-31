Об этом сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Что известно о завершении поисково-спасательной операции во Львове?

Спасибо спасателям, правоохранителям, медикам, коммунальным службам, волонтерам и всем, кто все эти часы работал на месте трагедии, помогал пострадавшим и расчищал завалы,

– написал Козицкий.

Чиновник также пожелал светлой памяти погибшему в результате вражеской атаки и скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Каждая воздушная тревога – это реальная угроза. Не игнорируйте ее!" – обратился глава Львовской ОВА к львовянам.

Напомним, что Россия совершила атаку на Львов ночью 30 июля крылатыми ракетами. В результате обстрела зафиксировано несколько попаданий: повреждено 21 здание, в том числе два детских сада и школа, а взрывная волна выбила тысячи окон в зданиях.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что на улице Выговского зафиксировано прямое попадание российской ракеты в жилой дом. Боевую часть, которая не взорвалась, уже обезвредили.

В результате вражеской атаки в городе погиб 35-летний Владимир Шандра. Мужчина работал инспектором I категории отдела службы "102" Управления организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования полиции Львовской области.