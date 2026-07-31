Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Що відомо про завершення пошуково-рятувальної операції у Львові?

Дякую рятувальникам, правоохоронцям, медикам, комунальним службам, волонтерам і всім, хто всі ці години працював на місці трагедії, допомагав постраждалим та розбирав завали,

– написав Козицький.

Посадовець також побажав світлої пам'яті загиблому внаслідок ворожої атаки та якнайшвидшого одужання потерпілим.

"Кожна повітряна тривога – це реальна загроза. Не ігноруйте!" – звернувся очільник Львівської ОВА до львів'ян.

Нагадаємо, Росія атакувала Львів вночі 30 липня крилатими ракетами. Внаслідок обстрілу зафіксовано кілька влучань: пошкоджено 21 будинок, серед яких два дитячі садки та школа, а вибуховою хвилею у будівлях вибило тисячі вікон.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомляв, що на вулиці Виговського зафіксовано пряме влучання російської ракети в житловий будинок. Бойову частину, яка не здетонувала, вже знешкодили.

Унаслідок ворожої атаки у місті загинув 35-річний Володимир Шандра. Чоловік працював інспектором І категорії відділу служби "102" Управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування поліції Львівщини.