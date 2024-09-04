Во Львове завершили спасательные работы: погибли двое детей – 7 и 14 лет
4 сентября 2024, 13:07Читати новину українською
Источник:ГСЧС
Ночью Россия обстреляла Львов баллистическими ракетами. Сейчас поисково-спасательные работы завершены.
Чрезвычайники спасли 12 человек.
Пострадало 53 человека. К сожалению, семеро погибли, среди них, по уточненным данным, двое детей (7 и 14 лет)
Психологи ДСНС Львовщины и Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности оказали помощь 103 пострадавшим, среди них 16 детям.
К ликвидации последствий событий от ГСЧС привлекалось более 150 спасателей и 38 единиц спецтехники.