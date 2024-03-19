Порадовали бабушку: во Львове женщина родила седьмого ребенка – тот стал 105 внуком в семье

Во Львовском перинатальном центре 19 марта жительница города родила 7 ребенка в семье. Сама мать из многодетной семьи, поэтому новорожденный малыш стал уже 105 внуком у бабушки.

В больнице поделились кадрами младенца с его родными братиками и сестричками. Семья приехала навестить мать в перинатальный центр.

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Маленькое чудо

В перинатальном центре рассказали, что 19 марта врачи принимали роды у многодетной матери. На свет появился уже 7 ребенок в ее семье – маленький Павел. Однако интереснее оказался другой факт – новорожденный малыш оказался уже 105 внуком у бабушки.

Роженица вместе с малышом и врачом / Львовский перинатальный центр

Мать ребенка проживает во Львове, однако родом из Ровенской области. Женщина родилась в многодетной семье – она десятый ребенок из тринадцати. Именно поэтому мать роженицы, которой исполнилось 87 лет, и имеет так много внуков.

Роды у женщины были естественные, ребенок родился на 40 неделе беременности с массой тела 3460 граммов и ростом 55 сантиметров,

– отметили в перинатальном центре.

Встречать из роддома новорожденного члена семьи с мамой приехали папа и все шестеро старших детей. Маленький Павел имеет три братика и три сестрички.

Маленький Павел со всей семьей / Львовский перинатальный центр

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