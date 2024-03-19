Порадовали бабушку: во Львове женщина родила седьмого ребенка – тот стал 105 внуком в семье
Источник:Львовский перинатальный центр
Во Львовском перинатальном центре 19 марта жительница города родила 7 ребенка в семье. Сама мать из многодетной семьи, поэтому новорожденный малыш стал уже 105 внуком у бабушки.
В больнице поделились кадрами младенца с его родными братиками и сестричками. Семья приехала навестить мать в перинатальный центр.
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Маленькое чудо
В перинатальном центре рассказали, что 19 марта врачи принимали роды у многодетной матери. На свет появился уже 7 ребенок в ее семье – маленький Павел. Однако интереснее оказался другой факт – новорожденный малыш оказался уже 105 внуком у бабушки.
Роженица вместе с малышом и врачом / Львовский перинатальный центр
Мать ребенка проживает во Львове, однако родом из Ровенской области. Женщина родилась в многодетной семье – она десятый ребенок из тринадцати. Именно поэтому мать роженицы, которой исполнилось 87 лет, и имеет так много внуков.
Роды у женщины были естественные, ребенок родился на 40 неделе беременности с массой тела 3460 граммов и ростом 55 сантиметров,
– отметили в перинатальном центре.
Встречать из роддома новорожденного члена семьи с мамой приехали папа и все шестеро старших детей. Маленький Павел имеет три братика и три сестрички.
Маленький Павел со всей семьей / Львовский перинатальный центр
Возвращение детей в Украину
- Недавно Украина вернула домой с оккупированных территорий пятерых детей. Как отметил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, самому младшему из возвращенных детей было всего 2 года. Также в Украину удалось вернуть 18-летнюю сироту.
- Прокудин отметил, что возвращение украинских детей из оккупации – это работа, которая ни на минуту не прекращается. Дети находятся в безопасности – ними занимаются врачи и психологи.
- За три дня до этого удалось вернуть 10 наших детей обратно на родину. Большинство из них были разлучены с родителями из-за оккупации. Однако теперь дети имели возможность обнять своих родных. Теперь они могут забыть дни, когда их заставляли посещать российскую школу, слушать, а также петь гимн России.