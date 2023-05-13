Выжил только братик: в ДТП во Львовской области погибла ученица львовского лицея, ее сестра и мама
Источник:Лицей N.66
10 мая на трассе "Киев-Чоп" во Львовской области произошла смертельная авария. Столкнулись Volkswagen Touran и грузовик Renault.
В результате столкновения погибли члены семьи Бабидоричей: мама и две ее дочери. Одна из девочек училась в лицее №66 во Львове.
Смотрите также Убегал на украденной машине и наехал на полицейского: на Львовщине задержали молодого человека
Мальчик находится в больнице
Администрация лицея сообщила, что в их учебном заведении училась Софийка и ее старший брат 15-летний Сергей. В результате аварии парень получил телесные повреждения, сейчас он находится в больнице, где борется за жизнь.
42-летнюю женщину-водителя Volkswagen звали Алла, а ее младшую дочь – Дарья.
Что известно о смертельной аварии
Вечером 10 мая во Львовской области, вблизи села Розвадов Стрыйского района случилась страшное ДТП, в результате которого погибли мать и двое детей.
За рулем легкового автомобиля находилась 42-летняя женщина, пассажирами были ее дети – 6-летняя и 4-летняя дочери и 15-летний подросток. Мать и дочери погибли на месте аварии. Грузовиком управлял 45-летний мужчина, житель Запорожья.
15-летний подросток и водитель Renault получили травмы, их госпитализировали. На месте ДТП работали следователи. Они устанавливают обстоятельства аварии. О причинах трагедии данных пока не было объявлено.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.
Напомним, что в Закарпатье произошла смертельная авария с участием Mercedes и Range Rover. В результате столкновения погибли три человека, среди них депутат Виноградовской ТО и капитан полиции из отдела борьбы с наркотиками.