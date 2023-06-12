Львовянин подписал долговую расписку на тысячи долларов исчезающими чернилами: как наказали вора

63-летний житель Львовской области обманул знакомого на 50 тысяч долларов. Инцидент произошел еще в 2014 году.

Житель Стрыйского района одолжил у товарища 50 тысяч долларов и написал расписку исчезающими чернилами. Оба мужчины были хорошо знакомы и даже хотели вести общий бизнес.

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Как наказали мошенника

По материалам следствия, в заранее согласованный день приятели встретились в кафе на Сколевщине. Обвиняемый пришел на встречу подписывать расписку с собственной ручкой и заранее подготовленными чернилами.

Исчезающие чернила окисляются под действием воздуха и исчезают из бумаги через некоторое время после использования.

Так, подписав расписку, мужчина забрал 50 тысяч долларов и не планировал возвращать их владельцу. Когда пришло время возвращать долг, мошенник заявил товарищу, что никогда у него денег не одалживал и, соответственно, ничего возвращать не будет. Когда потерпевший вынул расписку, на ней уже не было подписи обвиняемого.

В суде обвиняемый свою вину не признал, заявил, что никаких денег не одалживал. В процессе расследования дела была проведена экспертиза и доказана его вина в суде.

Суд признал мужчину виновным в мошенничестве в особо крупных размерах. Ему назначили шесть лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляции.

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