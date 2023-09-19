В Самборе мужчины в военной форме жестоко избивают гражданского: в ТЦК прокомментировали
Источник:Львовский областной ТЦК
В сеть попало видео, где мужчины в военной форме избивают гражданское лицо. В ТЦК отреагировали на инцидент и проверяют.
Харьковчанина якобы более 5 суток удерживают в ТЦК в Самборе Львовской области, избивают, унижают и угрожают пистолетом. В территориальном центре комплектования сообщили, что обстоятельства происшествия выясняются.
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В сеть попало видео избиения
В сети распространяли видео, где двое мужчин в военной форме избивают мужчину в гражданской одежде. Он сидит на кровати, а его бьют и угрожают оружием. Мужчина в военной форме также бил его ногами.
Избиение мужчины: смотрите видео
Достоверность видео нигде не подтверждена.
Что сказали в ТЦК
В территориальном центре комплектования Львовской области отметили, что на видео видна часть происшествия, поэтому что именно произошло в данной ситуации и что предшествовало действиям военнослужащих – выясняется.
На время служебной проверки данные военнослужащие отстранены от исполнения обязанностей до выяснения всех обстоятельств. Руководством Львовского областного ТЦК и СП назначена служебная проверка,
– говорится в сообщении.
ГБР открыло уголовное производство
ГБР открыло уголовное производство по факту издевательств в военкомате Самбора.
Предварительно, событие произошло 19 сентября, в помещении Самборского Территориального центра комплектования и соцподдержки.
Возбуждено уголовное производство по факту нарушения уставных правил, взаимоотношений между военнослужащими с применением оружия.
Сотрудники ГБР на месте происшествия устанавливают все обстоятельства инцидента.
Скандалы в ТЦК: последние новости
- В сети распространялось видео, на котором четверо работников ТЦК во Львове пытаются силой запихнуть парня в фургон. В областном управлении уже отреагировали на ситуацию и начали проверку. Там подчеркнули, что дадут оценку инцидента и проведут необходимые действия в отношении работников. Известно, что представители центра комплектования обратились к молодому человеку, когда тот стоял на остановке.
- Глава врачебной консультативной комиссии (ВКК) организовала схему уклонения от мобилизации в Одессе. В этом ей помогали двое подельников. Женщина работала в одном из медицинских учреждений Одессы. Правоохранители разоблачили ее на получении неправомерной выгоды и служебном подлоге.
- Чиновник Ровненского районного ТЦК обеспечивал шефа психотропами. Работники ГБР выяснили, что мужчина это делал только для того, чтобы угодить начальству. В переписке в мессенджерах мужчины пользовались пиратским сленгом, чтобы скрыть свои преступные действия. Наркотики они называли "белой меткой", а друг к другу обращались по вымышленным прозвищам.