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24 Канал Новости Украины Во Львовской области упал российский дрон
17 октября, 09:06
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Обновлено - 09:27, 17 октября

Во Львовской области упал российский дрон

Анастасия Колесникова

Россия атаковала Львовскую область ударными дронами. Один из них упал в Бродовской общине.

Об инциденте рассказал глава ОВА Максим Козицкий.

Что известно о сбитии дрона во Львовской области?

По словам чиновника, во время воздушной тревоги, продолжавшейся с 07:50 по 08:30, ПВО подбило в Бродовской общине российский беспилотник. 

Дрон упал у дороги и загорелся. На месте падения работают все профильные службы. 

"Жители Львовщины никогда не приближайтесь к таким обломкам - они могут сдетонировать", – призвал глава ОВА. 

Обратим внимание, что около 08:16 Воздушные силы предупреждали о движении БПЛА на Броды. 

Напомним, что ночью Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами. Враг запустил 332 беспилотника, 289 из них удалось обезвредить. Что касается ракет, то силы ПВО смогли сбить всего четыре "Калибра". В то же время оккупанты били также баллистикой и авиационными ракетами. 

В результате атаки на Ровенщину загорелось предприятие, два человека получили ранения. В Запорожье повреждены жилые дома и ранены 5 человек, среди них – ребенок. 

На Тернопольщине в результате попадания дрона в Кременце без электроснабжения осталось 13 населенных пунктов, в том числе 7 – частично. Свет после взрывов исчез и в Виннице.

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Атака дронами-камикадзе Львовская область
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