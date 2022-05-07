Служба безопасности Украины продолжает выполнять свои обязанности по разоблачению диверсантов. На этот раз СБУ провела успешную операцию задержания на Львовщине.

Так, был разоблачен россиянин, действовавший в ущерб государственной безопасности Украины. Об этом сообщает Управление Службы безопасности Украины во Львовской области.

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СБУ задержала россиянина, помогавшего агрессору

7 мая сотрудники спецслужбы разоблачили гражданина России, который проводил деструктивную деятельность во Львовском регионе.

Мужчина вел политику в поддержку российской агрессии, возвеличивал руководство России и распространял пропагандистские материалы с отрицанием оккупации украинских территорий.

– заявили в СБУ.

Также было установлено, что долгое время он скрывался в одном из жилищ недалеко от стратегического объекта критической инфраструктуры. Сейчас там проводятся превентивные меры по предотвращению проведения диверсий.

Правоохранители успешно прекратили пропагандистскую и подрывную деятельность, составили протокол об административном задержании. А уже сейчас готовятся документы для выдворения злоумышленника из Украины.



Во Львовской области СБУ задержала россиянина, который помогал агрессору / Фото СБУ

Напомним, 5 мая на Львовщине СБУ задержала экс-чиновника Львовской ОГА Романа Матиса и главного редактора издания Mind.UA Евгения Шпитко. Их обвиняют в продаже гуманитарной помощи и присвоении благотворительных пожертвований. Это, в частности, подтвердила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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