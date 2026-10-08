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8 октября, 21:37
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Обновлено - 21:54, 8 октября

Во Львовской области столкнулись два поезда

Татьяна Бабич

Вечером 8 октября во Львовской области произошла чрезвычайная ситуация. Там поезд столкнулся с электровозом.

Об этом сообщили в Укрзализныце.

Какие подробности инцидента? 

Около 21:35 на официальной странице УЗ появилась информация об обстоятельствах происшествия. Так, дизель-поезд Львов – Сокаль во время отправления со станции Пидзамче столкнулся с электровозом. 

В результате инцидента машинист дизель-поезда получил травму ноги. Также медицинская помощь предоставляется 4 пассажирам дизель-поезда. Машинисты электровоза не пострадали. 

На месте происшествия находятся все ключевые специалисты железной дороги. Продолжается расследование обстоятельств с участием специальных служб. 

При этом в сети появляются первые фото с места инцидента. На кадрах видны поврежденные вагоны.

Где в мире становились подобные трагедии? 

В Великобритании 19 июня произошла серьезная авария на железной дороге вблизи Бедфорда. Там столкнулись два поезда. Погиб машинист, еще 89 человек пострадали, 11 из них получили тяжелые травмы. 

Подобная авария произошла в Индонезии в апреле. У вокзала Бекаси-Тимур поезд дальнего сообщения врезался в хвост местного поезда. В результате столкновения погибли по меньшей мере 14 женщин, еще 84 человека пострадали.

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