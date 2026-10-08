Во Львовской области столкнулись два поезда

Вечером 8 октября во Львовской области произошла чрезвычайная ситуация. Там поезд столкнулся с электровозом.

Об этом сообщили в Укрзализныце.

Какие подробности инцидента?

Около 21:35 на официальной странице УЗ появилась информация об обстоятельствах происшествия. Так, дизель-поезд Львов – Сокаль во время отправления со станции Пидзамче столкнулся с электровозом.

В результате инцидента машинист дизель-поезда получил травму ноги. Также медицинская помощь предоставляется 4 пассажирам дизель-поезда. Машинисты электровоза не пострадали.

На месте происшествия находятся все ключевые специалисты железной дороги. Продолжается расследование обстоятельств с участием специальных служб.

При этом в сети появляются первые фото с места инцидента. На кадрах видны поврежденные вагоны.

Где в мире становились подобные трагедии?

В Великобритании 19 июня произошла серьезная авария на железной дороге вблизи Бедфорда. Там столкнулись два поезда. Погиб машинист, еще 89 человек пострадали, 11 из них получили тяжелые травмы.

Подобная авария произошла в Индонезии в апреле. У вокзала Бекаси-Тимур поезд дальнего сообщения врезался в хвост местного поезда. В результате столкновения погибли по меньшей мере 14 женщин, еще 84 человека пострадали.