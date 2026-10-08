Про це повідомили в Укрзалізниці.

Які подробиці інциденту?

Близько 21:35 на офіційній сторінці УЗ з'явилася інформація щодо обставин події. Так, дизель-поїзд Львів – Сокаль під час відправлення зі станції Підзамче зіткнувся з електровозом.

Унаслідок інциденту машиніст дизель-потяга отримав травму ноги. Також медична допомога надається 4 пасажирам дизель-поїзда.

Машиністи електровоза не постраждали. На місці події перебувають всі ключові фахівці залізниці. Триває розслідування обставин за участю спеціальних служб.

При цьому, у мережі з'являються перші фото з місця інциденту. На кадрах видно пошкоджені вагони.

Де у світі ставалися подібні трагедії?

У Великій Британії 19 червня сталася серйозна аварія на залізниці поблизу Бедфорда. Там зіткнулися два потяги. Загинув машиніст, ще 89 людей постраждали, 11 із них отримали тяжкі травми.

Подібна аварія сталася в Індонезії у квітні. Біля вокзалу Бекасі-Тимур потяг далекого сполучення врізався у хвіст місцевого потяга. Унаслідок зіткнення загинули щонайменше 14 жінок, ще 84 людини постраждали.