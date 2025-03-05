На Львовщине недалеко от границы трагически погибли двое пограничников

В Яворивском районе Львовской области погибли двое мужчин. Ими оказались военные Государственной пограничной службы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центральную спасательно-водолазную службу Львовской области.

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На Львовщине погибли пограничники

Во вторник, 4 марта, в 16:40 спасателям сообщили, что в озере возле села Грушев Яворивского района во время рыбалки утонули двое местных жителей – мужчины 1984 и 1993 года рождения.

Тело одного погибшего вытащили сотрудники пограничной службы, а другого мужчину подняли со дна водолазы вечером около 20:00. Тела утопленников передали работникам полиции.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная и светлая память!

На Львовщине утонули мужчины – больше в галерее

Как сообщает ZAXID.NET, на опубликованных в сети фотографиях видно, что мужчины были одеты в военную форму с шевронами. В 7 пограничном Карпатском отряде журналистам подтвердили, что погибшие рыбаки – пограничники.

На одном из водоемов вблизи границы трагически погибли двое военнослужащих Государственной пограничной службы Украины. Сейчас продолжается служебное расследование и следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия. Детали сможем сообщить после их завершения,

– сообщили в ГПСУ.

Ранее на Днепре в Каневе от берега откололась льдина с тремя льдинами откололась льдина с тремя рыбаками, среди которых – 14-летний подросток. К счастью, пострадавших удалось спасти и никто не пострадал.