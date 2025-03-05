Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центральну рятувально-водолазну службу Львівської області.

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На Львівщині загинули прикордонники

У вівторок, 4 березня, о 16:40 рятувальникам повідомили, що в озері біля села Грушів Яворівського району під час риболовлі потонули двоє місцевих мешканців – чоловіки 1984 та 1993 року народження.

Тіло одного загиблого витягли працівники прикордонної служби, а іншого чоловіка підняли з дна водолази увечері близько 20:00. Тіла потопельників передали працівникам поліції.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна та світла пам'ять!

На Львівщині потонули чоловіки – більше у галереї

Як повідомляє ZAXID.NET, на опублікованих у мережі світлинах видно, що чоловіки були вдягнені у військову форму з шевронами. У 7 прикордонному Карпатському загоні журналістам підтвердили, що загиблі рибалки – прикордонники.

На одній із водойм поблизу кордону трагічно загинули двоє військовослужбовців Державної прикордонної служби України. Наразі триває службове розслідування та слідчі дії для встановлення всіх обставин події. Деталі зможемо повідомити після їх завершення,

– повідомили в ДПСУ.

Раніше на Дніпрі в Каневі від берега відкололася крижина з трьома рибалками, серед яких – 14-річний підліток. На щастя, потерпілих вдалося врятувати і ніхто не постраждав.