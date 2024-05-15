Во Львовской области могут без предупреждений выключать воду: в чем причина
Источник:Львовводоканал
На днях по всей территории Украины были введены аварийные отключения света из-за дефицита электроэнергии в результате последних российских атак на энергосистему. Однако это может влиять и на водоснабжение.
Вчера, 14 мая, по всей Украине были введены графики аварийных отключений из-за дефицита мощности в энергосистеме. Сегодня утром, 15 мая, отключения света продолжались снова, но впоследствии, как сообщили в компании YASNO, их отменили.
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Что говорят во Львовводоканале
Как сообщили во Львовводоканале, в результате внедрения "Укрэнерго" экстренных отключений электроэнергии во Львовской общине, иногда могут случаться непрогнозируемые обесточивания помповых станций. Это может привести к отсутствию водоснабжения у абонентов.
Поскольку эти отключения являются экстренными, наше предприятие не имеет возможности сообщить своим потребителям о таких отключениях заранее. Впрочем, мы делаем все возможное, чтобы предоставить эту информацию максимально оперативно, как только ее получим,
– говорится в сообщении Львовводоканала.
На сегодня энергетики делают все возможное для того, чтобы поддерживать стабильность энергосистемы Украины.
Что известно о вынужденных отключениях света
- 8 мая Россия атаковала Украину 55 ракетами и 21 дроном-камикадзе. Силы обороны уничтожили 39 вражеских ракет и 20 шахедов. В частности, были сбиты все ракеты, которыми оккупанты атаковали Киев.
- Россия ударила по объектам генерации и передачи электроэнергии в 6 областях Украины: Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой.
- В Укрэнерго сообщили, о повреждении оборудования на одном из объектов компании в центральном регионе Украины.
- Также там отметили, что вынуждены ограничить энергоснабжение промышленности и бизнеса, а если потребление будет расти, отключения коснутся и бытовых потребителей.
- Вчера, 14 мая, вечером во всех областях Украины ввели аварийные отключения света.
- Утром экстренные отключения света в Киеве, Киевской области, в Одесской области, Донецкой и Днепропетровской отменены. Впоследствии ограничения сняли и во Львове. В то же время энергетики просят потреблять свет разумно, ведь ситуация все еще тяжелая.
- В Укрэнерго предупредили, что вечером, если возрастет потребление света вечером в часы максимального потребления с 18:00 до 23:00, то снова введут аварийные отключения бытовых и промышленных потребителей.