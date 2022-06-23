В большинстве областей Украины звучала воздушная тревога

Утром 23 июня в большинстве областей Украины прозвучали сирены о воздушной опасности. Сначала говорилось о восточных и центральных областях, а затем воздушная тревога распространилась и дальше. В Хмельницкой области впоследствии сообщили о взрывах.

Ранее украинские власти призвали не игнорировать сообщения о воздушных угрозах. Особенно это касается нескольких последующих дней.

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В каких областях воздушная тревога

Сначала сирены прозвучали во всех областях Левобережной Украины, а также в Кировоградской, Черкасской и Киевской областях. Исключение – Херсонская область, ведь она сейчас находится под временной оккупацией врага, так что данных по ней нет.

Впоследствии сообщения о воздушной опасности услышали в северных и западных областях.

По состоянию на 09:10 воздушная опасность не была объявлена ​​только в Николаевской, Одесской и Херсонской областях.



Воздушная тревога в Украине / Скриншот карты Вадима Клименко

Около 9:30 начался отбой

Около 9:30 начали раздаваться сирены об отбое воздушной тревоги. Одной из первых это услышала Полтавская область, а затем еще несколько восточных областей. В течение следующих 10 минут отменили воздушную опасность уже во всех регионах, кроме Харьковской области.

Власти просили ответственно относиться к сиренам

Отметим, что многие представители украинской власти подчеркивали, чтобы украинцы ответственно отнеслись к звукам сирен в ближайшие дни. Так, народный депутат и член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский отметил, что Россия больно восприняла удар по "вышкам Бойко". В ответ кремлевские спикеры обещали "атаку центров принятия решений".

Вениславский сказал, что это может свидетельствовать о том, что враг усилит ракетные атаки. Ведь в Беларуси расположены комплексы "Искандер", которые могут поражать цели на больших расстояниях.

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Об опасности предупреждал и Арестович

Об угрозе предупреждал и советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он отметил, что только время покажет, действительно ли россияне будут атаковать столицу. Однако киевлянам необходимо быть очень осторожными, особенно жителям Печерска. Нет никаких причин расслабляться у жителей других городов: ведь россияне бьют ракетами повсюду.

Последние ракетные обстрелы в Украине:

Вечером 22 июня в Украине была масштабная воздушная тревога. О сильных взрывах сообщили жители Харькова, а также Днепропетровской области.

Также оккупанты обстреляли Золочев в Харьковской области. Погибли 3 человека.

Накануне враг пытался попасть ракетой по Одесской области, однако ее сбили Силы ПВО.

Также россияне нанесли массированный ракетный удар по Николаеву – сразу 7 ракетами.

Смотрите в видео о ситуации на фронте 23 июня: