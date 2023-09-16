В Киеве и многих областях Украины объявляли воздушную тревогу: враг атаковал баллистикой

В большинстве регионов Украины после 11 часов объявляли воздушную тревогу. Сирены выли на Востоке, Севере и Юге.

Сначала воздушную тревогу объявили в Харьковской области, пишет 24 Канал. После этого появилась информация о взрывах в Харькове.

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Заметим, что во время воздушной тревоги следует пройти в укрытие, поскольку это может спасти жизнь.

Где в Украине объявляли воздушную тревогу

Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме В Воздушных Силах сообщили об отбое воздушной тревоги в Украине.Мониторинговые группы сообщают, что оккупанты около 11:10 нанесли ракетные удары по Харькову. Предварительно баллистика, вероятно, "Искандер-М".Воздушная тревога также была объявлена в Сумской области.



Карта воздушных тревог в Украине 16 сентября по состоянию на 11:35 / Скриншот

Что такое баллистическое вооружение

Баллистика – это вооружение, движущееся в воздухе после запуска сразу под влиянием гравитации и инерции, без дополнительных движущихся частей или маневровых двигателей. Баллистические ракеты бывают межконтинентальными и средней дальности.

К примеру, Россия в войне против Украины применяет комплексы С-300 и С-400, которые предназначены для сбития ракет. Однако оккупанты часто используют ракеты этих комплексов, летящих по баллистической траектории, для обстрелов. Дальность поражения этих ЗРК до 150 километров по наземным целям от точки запуска.

Также на вооружении России находится ОТРК "Искандер", дальность которого до 500 километров от точки запуска.

Кроме того, у России есть аэробаллистическая ракета типа "Кинжал", которая также летит по баллистической траектории.

На вооружении Украины есть два типа систем ПВО, способных сбивать баллистику. Речь идет о ЗРК Patriot и SAMP/T. Например, ЗРК Patriot неоднократно доказывал свою эффективность, сбивая "Кинжалы" и ракеты "Искандер".

В Харьковской ОВА сообщили, что оккупанты нанесли по меньшей мере 4 удара по городу Харьков. Экстренные службы выехали на места попаданий.В Воздушных Силах ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Одесской областях.В Харьковской области объявили воздушную тревогу. В воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности.Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары по Харькову.