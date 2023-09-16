Спершу повітряну тривогу оголосили в Харківській області, пише 24 Канал. Після цього з'явилася інформація про вибухи в Харкові.

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Зауважимо, що під час повітряної тривоги слід пройти в укриття, оскільки це може врятувати життя.

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Де в Україні оголошували повітряну тривогу

11:51 У Повітряних Силах повідомили про відбій повітряної тривоги в Україні.

11:43 Моніторингові групи повідомляють, що окупанти близько 11:10 завдали ракетних ударів по Харкову. Попередньо балістикою, ймовірно, "Іскандер-М".

11:28 Повітряну тривогу також оголосили в Сумській області.



Карта повітряних тривог в Україні 16 вересня станом на 11:35 / Скриншот

11:22 У Харківській ОВА повідомили, що окупанти завдали щонайменше 4 удари по місту Харків. Екстрені служби виїхали на місця влучань.

11:15 У Повітряних Силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння у Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Одеській областях.

11:11 У Харківській області оголосили повітряну тривогу. У Повітряних Силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.

11:10 Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів по Харкову.

Що таке балістичне озброєння