По всей Украине тревога: есть угроза массированной ракетной атаки
Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Российские захватчики подняли в небо свою авиацию с аэродрома "Энгельс-2".
Воздушные тревоги начали объявлять ориентировочно с 7 часов утра 16 декабря. Ближе к 8 сирене прозвучали чуть ли не в половине областей Украины.
В Киеве и нескольких областях была воздушная тревога: враг атаковал дронами-камикадзе
Где объявили о воздушной тревоге
Сирены звучали в:
- Одесской;
- Николаевской;
- Кировоградской;
- Херсонской;
- Запорожский;
- Днепропетровской;
- Донецкий;
- Полтавской;
- Харьковской;
- Черниговской;
- Житомирской;
- Винницкой;
- Черкасской;
- Киевской;
- Ровенской;
- а также Сумской областях.
Впоследствии воздушную тревогу объявили и на Западе Украины.
Первые ракеты заходят. Не игнорируем тревогу,
– написал Виталий Ким ориентировочно в 8 часов утра 16 декабря.
Такое же обращение к людям обнародовал и заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Он призвал людей находиться в укрытиях.
Кроме того, глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко предупредил, что в области есть угроза ракетного удара. Он призвал людей находиться в укрытиях.
Какую технику поднял в небо враг
По данным monitor, россияне подняли в небо с аэродрома "Энгельс-2" стратегическую авиацию. В частности:
- 718;
- 716;
- 712;
- 721;
- 722;
- 717;
Предварительно проведены запуски ракет Х-101 вышеупомянутыми бортами Ту-95 с Каспийского направления,
– уточнили в телеграм-канале.
Возможна атака 60 ракетами
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что часть ракет уже над территорией Украины на Севере.
Ожидаем около 60 штук… Также думаю, что наше ПВО собьет 50+ минимум,
– заявил Ким.
Чиновник отметил, что все мы верим в Вооруженные Силы Украины. Кроме того, спасатели призвали украинцев находиться в укрытиях и сохранять информационную тишину.
"Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины", – объяснили в ГСЧС.
Угроза нового массированного удара: коротко
- С 10 октября Россия массированно атакует объекты критической инфраструктуры в Украине. В результате украинцы периодически остаются без света.
- В последний раз враг ударил по Украине 5 декабря. Тогда по Украине было выпущено более 70 ракет. К счастью, наша противовоздушная оборона сбила более 60. Подробнее об атаке читайте здесь.
- Следует заметить, что полковник ВСУ прогнозировал, что подготовка к новому массированному удару в России длится около двух недель. В частности, по данным военного эксперта и полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, Россия может массированно ударить не раньше 19 декабря.