Во многих областях Украины объявляли воздушную тревогу
Во многих областях Украины вечером 21 октября была объявлена воздушная тревога. Людей призывали немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.
Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги, напоминает 24 канал. Это спасает жизнь.
Это было вопросом времени: насколько эффективно Украина сбивает иранские дроны-камикадзе.
Где именно завыли сирены
По состоянию на 01:40, 22 октября, воздушную тревогу объявили в части южных, центральных и восточных регионов. В частности, на:
- Луганщине (сигнал тревоги раздается с 4 апреля);
- Харьковщине;
- Полтавщине;
- Днепропетровщине;
- Черкасской области;
- Кировоградской области;
- Николаевщине;
- Херсонщине;
- Одесщине;
- Винницкой области;
- в Киеве и Киевской области.
Где в Украине объявили воздушную тревогу / Фото "єМапа"
Оккупанты атаковали центр Запорожья
Российские захватчики 21 октября атаковали центр Запорожья ракетами С-300. Враг повредил жилой дом и газопровод. Также под огонь попал один из транспортных узлов, где находились автомобили. Подробности рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух.
Как раз в автомобиле ехали полицейские по заданию. Машина подверглась взрыву. Гражданские, как правило, останавливаются, а полицейские выполняли свои обязанности и уезжали. Трое из них имеют ранения средней тяжести,
– отметил глава ОВА.
Последствия обстрелов начали оперативно ликвидироваться. Пострадавшим была оказана вся необходимая помощь.
Потери врага
Украинские защитники и защитницы оберегают страну от врага на земле и в небе. Врагу наносят колоссальные потери. По состоянию на 21 октября сообщили, что ликвидировать удалось 66 750 оккупантов. Кроме того, уничтожили:
- танков – 2 573 (+6 единиц),
- боевых бронированных машин – 5 258 (+3 единицы),
- артиллерийских систем – 1 648 (+2 единицы),
- РСЗО – 372,
- средства ПВО – 189,
- самолетов – 269,
- вертолетов – 243,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1325 (+14 единиц),
- крылатые ракеты – 329,
- корабли и катера – 16,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4006 (+1 единица);
- специальная техника – 147.
В Генштабе ВСУ отметили, что за прошедшие сутки враг нанес 3 ракетных, а также – 24 авиационных удара.
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