Во многих областях Украины объявляли воздушную тревогу

Во многих областях Украины вечером 21 октября была объявлена воздушная тревога. Людей призывали немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.

Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги, напоминает 24 канал. Это спасает жизнь.

Это было вопросом времени: насколько эффективно Украина сбивает иранские дроны-камикадзе.

Где именно завыли сирены

По состоянию на 01:40, 22 октября, воздушную тревогу объявили в части южных, центральных и восточных регионов. В частности, на:

Луганщине (сигнал тревоги раздается с 4 апреля);

Харьковщине;

Полтавщине;

Днепропетровщине;

Черкасской области;

Кировоградской области;

Николаевщине;

Херсонщине;

Одесщине;

Винницкой области;

в Киеве и Киевской области.

отбои по регионам начались примерно в 4 утра.



Где в Украине объявили воздушную тревогу / Фото "єМапа"

Оккупанты атаковали центр Запорожья

Российские захватчики 21 октября атаковали центр Запорожья ракетами С-300. Враг повредил жилой дом и газопровод. Также под огонь попал один из транспортных узлов, где находились автомобили. Подробности рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Как раз в автомобиле ехали полицейские по заданию. Машина подверглась взрыву. Гражданские, как правило, останавливаются, а полицейские выполняли свои обязанности и уезжали. Трое из них имеют ранения средней тяжести,

– отметил глава ОВА.

Последствия обстрелов начали оперативно ликвидироваться. Пострадавшим была оказана вся необходимая помощь.

Потери врага

Украинские защитники и защитницы оберегают страну от врага на земле и в небе. Врагу наносят колоссальные потери. По состоянию на 21 октября сообщили, что ликвидировать удалось 66 750 оккупантов. Кроме того, уничтожили:

танков – 2 573 (+6 единиц),

боевых бронированных машин – 5 258 (+3 единицы),

артиллерийских систем – 1 648 (+2 единицы),

РСЗО – 372,

средства ПВО – 189,

самолетов – 269,

вертолетов – 243,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1325 (+14 единиц),

крылатые ракеты – 329,

корабли и катера – 16,

автомобильной техники и автоцистерн – 4006 (+1 единица);

специальная техника – 147.

В Генштабе ВСУ отметили, что за прошедшие сутки враг нанес 3 ракетных, а также – 24 авиационных удара.

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