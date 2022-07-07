Снова в 3 часа ночи: во многих областях Украины объявляли воздушную тревогу

В ряде областей Украины около 3 часов ночи 7 июля включили сирены. Не игнорируйте воздушную тревогу, а немедленно спускайтесь в укрытие.

В первую очередь сирены включили в южных областях, а уже через несколько минут – в центральных и восточных.

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Заметим, что для жителей Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей это уже вторая тревога за ночь. Впервые сирены известили граждан об угрозе удара около 1 часа ночи. Тогда звуки взрывов услышали харьковчане. Были ли это враждебные "прилеты" или работа ПВО – пока неизвестно.

В каких областях объявили тревогу

Житомирской области,

Винницкой,

Киевской,

Черкасской,

Кировоградской,

Одесской,

Николаевской,

Черниговской,

Запорожской,

Днепропетровской,

Харьковской,

Полтавской,

Луганской (воздушную тревогу в регионе не отменяли еще с 4 апреля).

Позднее всего тревогу включили в Полтавской области – в 03:35.



Карта тревог в Украине / Скриншот "єМапа"

Жителям западных областей в этот раз повезло. 5 и 6 июля они просыпались вместе со всеми украинцами в 3 часа ночи, а уже 7 июля сирены там не включили.

Мэры предупреждали о ракетных обстрелах

6 июля мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что располагает информацией о возможных ракетных обстрелах области. Серьезная опасность, по его словам, будет существовать целую неделю. В настоящее время Марцинкив призывает горожан быть еще более ответственными и моментально реагировать на сирены.

С предупреждением об угрозе ракетных ударов в течение 24 часов вечером 6 июля обратился мэр Нежина Александр Кодола. Чиновник призвал жителей города не игнорировать сообщения о воздушной тревоге, а ответственно относиться к собственной жизни.

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отбой тревоги объявили через несколько минут после 4 утра, то есть длилась она примерно час.