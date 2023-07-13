Во многих областях Украины – воздушная тревога: в Киеве работает ППО

В ночь на 13 июля во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. Украинцы предупреждают, что угроза связана с запуском "Калибров" и БпЛА.

Украинцам напоминают, что когда сообщают об угрозе, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое воздушной тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

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В Киевской ОВА заявили, что в воздушном пространстве над Киевской областью зафиксированы БПЛА. В настоящее время работает ПВО.В настоящее время воздушная тревога продолжается во всех областях Украины, кроме Одесской и Харьковской.В Хмельницкой ОВА заявили о взрывах на территории области.На территории Херсонской и Николаевской области есть угроза применения ударных БПЛА. 01:10 На территории Херсонской и Николаевской области есть угроза применения ударных БПЛА.Украинцев предупредили, что ракеты направляются на Запад.

00:30 Воздушная тревога была объявлена в таких областях: Житомирская, Винницкая, Киевская, Черкасская, Кировоградская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Полтавская, Черниговская, Сумская, Луганская.

Воздушные силы заявили, что ракеты двигаются в сторону таких областей: Винницкая, Житомирская, Черкасская.Воздушную тревогу объявили в таких областях: Житомирская, Винницкая, Киевская, Черкасская, Кировоградская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Полтавская, Черниговская, Сумская, Луганская.Воздушные силы заявили о предполагаемом пуске ракет "Калибр". Кроме того, говорилось о возможном применении БПЛА.